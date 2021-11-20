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Актер Валерий Гаркалин скончался от коронавируса в возрасте 67 лет

10:47
Валерий Гаркалин. Фото "Известия"
Валерий Гаркалин. Фото &quot;Известия&quot;

Народный артист России Валерий Гаркалин 20 ноября скончался в возрасте 67 лет.

Гаркалина госпитализировали в начале октября с положительным тестом на коронавирус. За пять дней поражение легких увеличилось с 25 до 75-85 процентов. 8 ноября артист экстренно перенес операцию на плевральной полости грудной клетки.

Гаркалин известен по таким фильмам, как «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», а также сериалам «Участок» и «Досье детектива Дуброского».

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Сергей Разин все материалы автора

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