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Сегодня, 10:03

Актер Сухоруков: «Я впервые играю героя-любовника и целуюсь взасос с актрисой»

Актер Сухоруков рассказал о роли героя-любовника в сериале «Цыпленок жареный»
Роман Шишов
Корреспондент

Российский актер Виктор Сухоруков на шоу «Вечерний Ургант» поделился впечатлениями о съемках в сериале «Цыпленок жареный». По словам 70-летнего артиста, он играет героя-любовника и впервые снимался в некоторых сценах.

«Спасибо Первому каналу за то, что вы постелили красную дорожку 16-серийном фильму Елены Николаевой, — сказал Сухоруков. — С удовольствием об этом трындю на всех углах! Сегодня вышла первая серия. Я хочу пропагандировать эту историю, потому что там много сенсационного. Сенсация в том, что в этом многосерийном фильме, не могу его назвать сериалом, занято около 400 актеров. Потрачены огромные деньги, и они все видны на экране. И я впервые играю героя-любовника и целуюсь взасос с актрисой! Публично!»

В сериале «Цыпленок жареный» повествование идет о Санкт-Петербурге начала 20-х годов XX века, о введении НЭПа и сухом законе.

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