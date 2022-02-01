Актер Сухоруков: «Я впервые играю героя-любовника и целуюсь взасос с актрисой»

Российский актер Виктор Сухоруков на шоу «Вечерний Ургант» поделился впечатлениями о съемках в сериале «Цыпленок жареный». По словам 70-летнего артиста, он играет героя-любовника и впервые снимался в некоторых сценах.

«Спасибо Первому каналу за то, что вы постелили красную дорожку 16-серийном фильму Елены Николаевой, — сказал Сухоруков. — С удовольствием об этом трындю на всех углах! Сегодня вышла первая серия. Я хочу пропагандировать эту историю, потому что там много сенсационного. Сенсация в том, что в этом многосерийном фильме, не могу его назвать сериалом, занято около 400 актеров. Потрачены огромные деньги, и они все видны на экране. И я впервые играю героя-любовника и целуюсь взасос с актрисой! Публично!»

В сериале «Цыпленок жареный» повествование идет о Санкт-Петербурге начала 20-х годов XX века, о введении НЭПа и сухом законе.