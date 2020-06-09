Актер Стебунов опроверг информацию о том, что он был в машине Ефремова во время ДТП

Актер театра и кино Иван Стебунов опроверг информацию о том, что он якобы находился в машине с попавшим в пьяное ДТП заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.

«Произошла действительно настоящая трагедия. Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде, ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с моей женой на место ДТП. Чуть после нас, через три минуты, приехал Сергей Леонидович Гармаш», — объяснил Стебунов, слова которого првиодит «РЕН ТВ».

Ранее интернет-пользователи заподозрили Ивана Стебунова в нахождении в автомобиле Ефремова в момент аварии и обрушились на него с критикой в соцсетях.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.