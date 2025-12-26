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Белоголовцев: «Друзья и коллеги по шоу-бизнесу передали мне почти миллион рублей»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Популярный телеведущий и актер, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев, восстанавливающийся после инсульта, в интервью «СЭ» рассказал о финансовой помощи со стороны коллег.

— Евгений Алдонин при всех его миллионах сейчас узнал, что сбережения за год тают. Вы тоже через это прошли?

— Конечно. Я же остался без работы, а особых накоплений-то и не было. Но мне очень помогли и старые товарищи, и коллеги по шоу-бизнесу, включая тех, кого даже друзьями не считал — так, приятельствовали. Организовали сбор денег, передали серьезную сумму, которая позволила быстро начать лечение.

— О какой сумме речь?

— Почти миллион рублей. Я был потрясен. Болеть везде накладно, не только в России. Нахождение в клинике, лекарства, работа со специалистами — все приличных денег стоит...

Но самое главное — в тяжелый момент сплотилась моя семья. Я понял, что вырастил замечательных сыновей, которые сразу бросились на помощь. Постоянно чувствую их поддержку.

Сергей Белоголовцев.Сергей Белоголовцев: «Я восстановлюсь! Мне надо увидеть свадьбу старшей внучки»

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