Актер Ефремов вышел из колонии тайно в связи с состоянием здоровья

Юрий Падалко, адвокат актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, в разговоре с «СЭ» объяснил, почему артист вышел из колонии тайно.

«Все сделано по закону, никаких нарушений. Тайно вывезли? Связано со здоровьем, он не может общаться с прессой. Не очень приятно показываться в таком состоянии», — сказал Падалко «СЭ».

24 марта Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии. 9 апреля он вышел на свободу.