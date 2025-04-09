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9 апреля, 13:46

Актер Ефремов вышел из колонии тайно в связи с состоянием здоровья

Артем Бухаев
Корреспондент
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Юрий Падалко, адвокат актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, в разговоре с «СЭ» объяснил, почему артист вышел из колонии тайно.

«Все сделано по закону, никаких нарушений. Тайно вывезли? Связано со здоровьем, он не может общаться с прессой. Не очень приятно показываться в таком состоянии», — сказал Падалко «СЭ».

24 марта Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии. 9 апреля он вышел на свободу.

Михаил Ефремов
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