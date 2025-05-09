Акция Бессмертный полк: как проходит сегодня в России

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в смешанном формате

В 2025 году всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате. Каждый регион РФ самостоятельно принимает решение о форме проведения мероприятия (шествие или онлайн).

Известно, что традиционные шествия состоятся в ряде областей Центральной России, Северного Кавказа, регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока. В Санкт-Петербурге шествие пройдет на Невском проспекте. В Москве акция пройдет в онлайн-формате.

Трансляция с портретами ветеранов начнется 9 мая в 12:00 на официальном сайте «Бессмертного полка». На официальных страницах акции в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» онлайн-шествие начнется в 10.00 и продлится 24 часа.

Чтобы принять участие в онлайн-акции, необходимо было подать заявку на официальном сайте «Бессмертного полка» до 6 мая.