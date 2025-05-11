Статьи
11 мая, 12:15

Посол Бахрейна: «Мое сердце тронуло, как люди празднуют победу в Великой Отечественной войне через искусство»

Артем Бухаев
Корреспондент

Чрезвычайный и полномочный посол Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати посетил гала-концерт Ирины Винер «Лед. Пламя. Победа» и рассказал «СЭ» о своих впечатлениях.

«Я в России уже 10 лет, но то, что я увидел — это впечатляюще. Это и музыка, и искусство, патриотизм. Все это я почувствовал. Мое сердце тронуло, как люди празднуют победу в Великой Отечественной войне при помощи искусства. Это напоминает нам о вашей жертве, это и помогает образованию детей. Нам нужно работать для мира, это невероятно», — сказал Аль-Саати «СЭ».

Концерт с участием звезд художественной гимнастики и фигурного катания ко Дню Победы «Лед. Пламя. Победа» состоялся 10 мая в Москве. Режиссерами-постановщиками выступили Илья Авербух и Екатерина Сиротина.

Монсон: «В мире пытаются забыть, что Россия спасла его от фашизма. Но мы сохраняем память»

SHOT: Исинбаева накопила долг за ЖКХ в размере более чем 400 тысяч рублей

