6 августа, 18:25

Адвокат Жорин допустил техническую ошибку в задолженности Исинбаевой перед налоговой

Алина Савинова

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новую возможную задолженность двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой.

Он отметил, что при оплате налогов деньги не моментально зачисляются на счета, поэтому нередко бывают ситуации, когда гражданин оплатил налоги, а задолженность еще числится.

«Второй вариант — действительно возникла задолженность и заблокировали счета. Здесь нет ничего страшного. Неуплата налогов и уклонение от уплаты налогов — это разные вещи. Неуплата налогов влечет их взыскание, как, наверное, в данном случае, а уклонение от уплаты налогов является уголовным преступлением. Если налогоплательщик не докажет, что оплатил налоги и это была техническая ошибка, тогда будут взыскиваться штрафы, пени», — приводит NEWS.ru слова Жорина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 43-летней Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг перед ФНС в размере 283 тысяч рублей.

Источник: NEWS.ru
Елена Исинбаева
Источник: Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг 283 тысячи рублей

Монсон призвал Исинбаеву погасить долги в России

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

