Адвокат заявил, что тестю Кокорина ничего не грозит за нападение на главу IT-компании

Адвокат Максим Калинов рассказал, какая ответственность может грозить тестю футболиста Александра Кокорина — Руслану Валитову.

«Ситуация, конечно, громкая. Такие дела всегда выглядят громко, — приводит слова адвоката «Газета.Ru». — Но если исходить из закона, то, конечно же, Валитову ничего грозить не будет. Я вам это откровенно, со стопроцентной вероятностью заявляю. Валитов ничего не сделал. Вреда здоровью нет».

Калинов также сказал, что тестю Кокорина могут предъявить только иск за причинение ущерба.

«Выглядит все ярко, но за такие действия никакой юридической ответственности не будет. Только в гражданско-правовом порядке ему могут предъявить иск за причинение ущерба имуществу. Но если мы говорим об уголовно-правовой стороне дела, то однозначно и на тысячу процентов Валитову ничего грозить не будет», — добавил он.

Ранее стало известно, что Руслан Валитов напал на председателя совета директоров IT-компании SearchInform Льва Матвеева в коттеджном поселке «Никологорское». После конфликта на внедорожнике Матвеева осталась вмятина и сломанное зеркало.