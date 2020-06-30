Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Анатолия Захарова в деле против болельщика «Спартака» Михаила Ефремова сообщил «СЭ» о новом потерпевшем по делу о ДТП, в котором по вине известного актера погиб водитель другого автомобиля.

— Да, старший сын от первого брака Сергея Захарова — Виталий признан потерпевшим, — заявил Добровинский. — Таким образом, на сегодняшний день в деле Ефремова четверо потерпевших: супруга, два сына и брат погибшего. На днях мы встретимся с адвокатом, который будет представлять интересы Виталия Захарова. Уверен, что мы с коллегой выработаем общую позицию. (Анатолий Курагин)

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром следующего дня в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.