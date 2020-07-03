Адвокат семьи Захарова: «Если автомобилем Ефремова управляли марсиане или нечистая сила, создавшуюся коллизию рассмотрит суд»

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи водителя Сергея Захарова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ болельщика «Спартака» Михаила Ефремова признавать вину в деле о гибели Захарова в ДТП.

— Насколько мне известно, мнение Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии, — сообщил Добровинский. Если, конечно, автомобилем управляли марсиане или нечистая сила, а Ефремова в нем не было, тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд. (Анатолий Курагин)