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Адвокат семьи Захарова: «Если автомобилем Ефремова управляли марсиане или нечистая сила, создавшуюся коллизию рассмотрит суд»

3 июля 2020, 14:37
Михаил Ефремов. Фото «Известия»
Михаил Ефремов. Фото «Известия»
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Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи водителя Сергея Захарова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ болельщика «Спартака» Михаила Ефремова признавать вину в деле о гибели Захарова в ДТП.

— Насколько мне известно, мнение Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии, — сообщил Добровинский. Если, конечно, автомобилем управляли марсиане или нечистая сила, а Ефремова в нем не было, тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд. (Анатолий Курагин)

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