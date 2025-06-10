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10 июня 2025, 12:35

Адвокат семьи Тиммы предположила, на какой шаг может решиться Седокова в суде

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы, предположила, что может предпринять певица Анна Седокова во время судебного заседания.

«Я совсем не уверена, что она в суде не вытащит свидетельство о рождении своего сына Гектора, где в графе «отец» будет значиться Янис Тимма», — цитирует Гаврилову Woman.

Ранее Гаврилова направила на имя Седоковой досудебную претензию. Если ответ от певицы получен так и не будет, сторона Тиммы планирует обратиться в суд.

Янис Тимма и&nbsp;Анна Седокова.Родственники Тиммы требуют с Седоковой 60 миллионов рублей. За месяц до развода она продала элитную квартиру

17 января спортсмен был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. В начале декабря 2024-го Тимма развелся с Седоковой.

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Баскетбол
Янис Тимма
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