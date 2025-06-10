Адвокат семьи Тиммы предположила, на какой шаг может решиться Седокова в суде

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы, предположила, что может предпринять певица Анна Седокова во время судебного заседания.

«Я совсем не уверена, что она в суде не вытащит свидетельство о рождении своего сына Гектора, где в графе «отец» будет значиться Янис Тимма», — цитирует Гаврилову Woman.

Ранее Гаврилова направила на имя Седоковой досудебную претензию. Если ответ от певицы получен так и не будет, сторона Тиммы планирует обратиться в суд.