Адвокат семьи Тиммы предположила, на какой шаг может решиться Седокова в суде
Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы, предположила, что может предпринять певица Анна Седокова во время судебного заседания.
«Я совсем не уверена, что она в суде не вытащит свидетельство о рождении своего сына Гектора, где в графе «отец» будет значиться Янис Тимма», — цитирует Гаврилову Woman.
Ранее Гаврилова направила на имя Седоковой досудебную претензию. Если ответ от певицы получен так и не будет, сторона Тиммы планирует обратиться в суд.
17 января спортсмен был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. В начале декабря 2024-го Тимма развелся с Седоковой.
Новости