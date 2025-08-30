Статьи
30 августа, 12:09

Адвокат Седоковой договаривается о ее дистанционном допросе по делу о гибели Тиммы

Павел Лопатко
Янис Тимма и Анна Седокова.
Фото Global Look Press

Адвокат погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Грачева сообщила, что адвокат певицы Анны Седоковой ведет переговоры об организации дистанционного запроса по заявлению в правоохранительные органы Латвии.

«В Латвии на самом деле будет допрос Седоковой. Приезжать туда, по моей информации, она не собирается, ее адвокат договаривается о дистанционном допросе», — цитирует Грачеву РИА «Новости».

Янис Тимма и&nbsp;Анна Седокова.Родственники Тиммы требуют с Седоковой 60 миллионов рублей. За месяц до развода она продала элитную квартиру

Ранее Грачева сообщила, что в правоохранительные органы Латвии и России были поданы заявления на певицу, которая является бывшей супругой Тиммы. Речь идет о статье Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства».

17 января спортсмен был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. В начале декабря 2024-го Тимма развелся с Седоковой.

Источник: РИА
Янис Тимма
