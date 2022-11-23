Адвокат считает, что Facebook* получит решение по делу Хохлова с 28 ноября по 4 декабря

Адвокат экс-игрока сборной России Дмитрия Хохлова Анна Варганова рассказала о ходе дела по иску бывшего футболиста к Facebook (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Мы сделали перевод, получили апостиль, все это заняло время, после этого мы отправили решение в ABC Legal, нам рассказали, что сообщать в электронном виде не будут, дождутся, когда это решение придет физически, это будет 28 ноября, после этого будут их уведомлять. Когда уведомят, можно будет говорить, что через какое-то время решение вступит в законную силу», — цитирует Варганову ТАСС.

Он также рассказала, что Думаю, что соцсеть получит окончательное решение в отрезке с 28 ноября по 4 декабря

По решению Солнцевского суда Москвы 46-летний российский экс-футболист получит 65 миллионов рублей за блокировку его фамилии в соцсети.

Ранее сообщалось, что Хохлов намерен взыскать в качестве морального ущерба с социальной сети 150 миллионов рублей.