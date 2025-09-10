Адвокат рассказал, в каком случае может быть закрыто уголовное дело Смолова

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении бывшего нападающего сборной России Федора Смолова.

«Эта статья является преступлением средней тяжести. По ней допускается прекращение уголовного дела, в том числе за примирением сторон. Если стороны примирятся, то органы следствия с согласия прокуратуры вправе прекратить уголовное преследование. В таком случае дело не пойдет в суд и будет прекращено на стадии следствия, а также будет считаться, что Федор не судим. Никакие уголовно-правовые последствия не будут возникать. Но принятие решения о прекращении дела на основании примирения не обязательное требование для следствия. Могут и не прекратить, если посчитают, что вред причинен не только потерпевшим, но и общественным интересам. Это на усмотрение следствия, прокуратуры и суда», — сказал Бушманов «СЭ».

5 июля сообщалось, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам.

10 сентября стало известно, что у пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.