Адвокат рассказал, почему он отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался защищать актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.

«Я сразу сказал, что не возьмусь, потому что есть ряд дел, за которые я не берусь никогда, — это педофилия, наркотики и терроризм. До сегодняшнего дня я думал, что это три вида дел, за которые я не возьмусь. Сегодня прибавилось четвертое — это, конечно, убийство человека в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Преступление, близкое к терроризму.

В случае раскаяния срок может быть и меньше чем 12 лет. А что ему ещё остается делать? Он был в тяжелейшем состоянии алкогольного опьянения. Наверное, суд возьмет во внимание его заслуги перед Отечеством и он получит восемь или десять лет. Но от этого что, легче семье человека, которого нет?"

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона, 58-летний Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.