Адвокат рассказал о возможной мере пресечения для жены Безбородова после нападения на сына Пьехи

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, как запрос главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина доклада о расследовании может повлиять на ход дела об избиении сына певца Стаса Пьехи, а также высказался о ходатайстве об избрании меры пресечения в отношении Ирины Безбородовой, которая обвиняется в нападении на ребенка.

«К нему могут отнестись более серьезно, не спустят на тормозах и направят в суд, — сказал Калинов «Газете.Ru». — По поводу ходатайства о мере пресечения в виде запрета определенных действий — на моей 15-летней практике такую меру не избирали никому. Если, предположительно, человеку предстоит отбывать наказание в колонии, ему избирают меру пресечения в виде заключения под стражу.

Что касается незначительных преступлений, таких как совершила Безбородова, избирается одно из двух. Либо обязательство о явке — она должна будет явиться по первому требованию дознавателя. Либо подписка о невыезде и надлежащем поведении. То есть она обязуется жить по конкретному адресу и не покидать пределы домашнего региона — условно, Москвы или Московской области — без разрешения следователя. Другой меры пресечения никто избирать не будет.

Запрет на определенные действия мало того, что избирается крайне редко, еще и нет оснований для запрета Безбородовой покидать пределы места проживания с 20.00 до 08.00 часов или общаться с кем-либо. На сто процентов такая мера не будет избрана в отношении Безбородовой. Независимо от того, будет ли жаловаться Пьеха и подавать ходатайства, останется либо подписка о невыезде, либо обязательство о явке — что, наверное, уже избрано.

Что касается Бастрыкина, сейчас будут дожидаться заключения судебно-медицинской экспертизы — к какой степени вреда здоровью относятся повреждения, причиненные мальчику. И на основании этого уже будет окончательная квалификация. Конечно, дело будет направлено в суд и Безбородова получит обвинительный приговор, если не примирится с потерпевшими — но, думаю, примирения там не будет".

Напомним, 18 июля в коттеджном поселке Рощино под Петербургом между семьей Безбородовых и Пьехи произошел неприятный инцидент. Мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего жена футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у сына Стаса Пьехи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

Позже Безбородова в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» призналась, что считала, что сын Стаса Пьехи из неблагополучной семьи. Также женщина извинилась перед звездной семьей.