Адвокат рассказал, что может грозить Исинбаевой за неуплату услуг ЖКХ

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, что может грозить двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой за неуплату ЖКУ за свои московские квартиры в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице и ЖК «Акватория». По информации СМИ, долг составляет более 400 тысяч рублей.

«Независимо от социального статуса, своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг — обязанность собственника или нанимателя жилья. При задолженности управляющая компания вправе обратиться в суд для взыскания долга, а также можно применить меры ограничения — например, в предоставлении коммунальных услуг или арест счетов.

Для снижения негативных последствий важно как можно быстрее урегулировать долг, возможно через рассрочку. Кроме того, стоит внимательно проверить платежные документы и договоры, чтобы исключить ошибки, переплаты и мошеннические действия сторонних лиц», — сказал Бушманов «СЭ».

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.