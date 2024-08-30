Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 10:45

Адвокат рассказал, что грозит экс-депутату Хадарцеву за постройку коттеджа вместо академии борьбы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Адвокат Игорь Бушманов объяснил «СЭ», что может грозить экс-депутату Госдумы Махарбеку Хадарцеву за постройку коттеджа на территории, выделенной под академию борьбы.

«Вероятно, Хадарцев, возводил объекты без разрешения на строительство, превысил заявленную площадь объекта, а также, возможно, нарушил назначение земельного участка. За это могут быть претензии со стороны компетентных органов в незаконном использовании земельного участка, нарушении градостроительных норм и даже инициирование уголовного преследования за мошенничество.

Выкуп земельного участка в 2017 году был произведен без соблюдения процедуры торгов, что является грубым нарушением законодательства. В 2015 году был заключен новый договор аренды на три года. Однако уже в 2017 году участок был выкуплен. Такие сделки могут быть признаны судами недействительными и повлечь за собой реституцию, то есть возврат в государственный фонд с взысканием ущерба.

То, что власти Владикавказа утверждают, что на участке было построено имущество, характер и назначение которого не зафиксированы в документах может свидетельствовать о том, что земельный участок использовался не по назначению, а за подобное грозит штраф, а также принудительный снос незаконно возведенных строений», — сказал Бушманов «СЭ».

Адвокат также оценил возможные последствия для Хадарцева.

«В совокупности все действия Хадарцева могут квалифицироваться как мошеннические: он получил земельный участок под видом строительства спортивно-оздоровительного комплекса, но фактически, путем злоупотребления доверием властей, оформил в свою собственность и возвел там жилой дом.

Если будет доказано, что были соучастники, которые использовали для содействия свое служебное положение для получения незаконной выгоды, возможно и их привлечение к уголовной ответственности, как и других лиц, причастных к незаконным действиям. В любом случае Хадарцеву следует скорее обратиться квалифицированным адвокатам, чтобы оценить указанные риски и минимизировать возможные последствия», — добавил Бушманов.

Ранее издание «Сапа» сообщило, что многократный чемпион мира по борьбе и бывший глава Владикавказа Махарбек Хадарцев построил себе огромный коттедж на территории, выделенной под академию борьбы.

Денис Сафронов

2
Читайте также
Байдарочница Черниговская рассказала о противодействии федерации при поездке на ЧМ
Фанаты требуют допустить фигуристку Двоеглазову к взрослым турнирам
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
Алексей Папин vs Феликс Валера / Кевин Джонсон vs Шон Тернер — реванш: прямой эфир
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости