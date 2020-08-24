Адвокат потерпевших высказался по поводу ситуации с адвокатом Михаила Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего водителя Сергея Захарова, прокомментировал решение актера Михаила Ефремова снова нанять Эльмана Пашаева. Ранее Ефремов заявил, что расторгает соглашения со своими адвокатами Пашаевым и Елизаветой Шаргородской. Однако сегодня стало известно, что Ефремов заключил новый договор с Пашаевым.

— Как я и предполагал еще на суде в пятницу, мы снова увидим Эльмана Пашаева в качестве адвоката господина Ефремова. Учитывая, что он уже хорошо знаком с деталями дела, надеюсь, в понедельник слушание состоится без переносов, — цитирует ТАСС Добровинского.

8 июня автомобиль Ефремова пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.