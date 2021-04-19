Адвокат Моргенштерна Жорин: «Есть много «угашенных» артистов, но к ним почему-то нет вопросов»

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с «СЭ» рассказал о возбуждении административного дела против музыкального исполнителя.

«Что касается моей профессиональной деятельности, то она лежит исключительно в рамках правового поля. Моя задача при работе с тем или иным доверителем — добиться для него наиболее благоприятного исхода в той или иной ситуации. Ключевое — в рамках закона. Никаким другим способом!

Если взять личностные факторы того или иного человека, профессионально-творческую деятельность, то перед заключением договора на оказание правовой помощи мы неглубоко погружаемся в те аспекты, которые лежат за пределами поставленной перед нами задачи. Кроме того, у нас нет возможностей проводить социологический опрос среди населения. А можно ли я возьмусь за защиту конкретного человека, либо не возьмусь.

Не нужно забывать, что сценический образ того или иного человека и его реальные человеческие качества зачастую диаметрально противоположны. Очень часто прям на 180 градусов. Если медийная личность позиционирует себя как сурового и жесткого человека, то в жизни все наоборот. Они веселые и мягкие.

Приводить какие-то примеры я не буду. Но если взять нашу эстраду, я сейчас не говорю о спортсменах, то я могу по пальцам пересчитать тех, чей публичный образ соответствует с их жизненной позицией.

Мы не беремся за каждое дело. Мы можем отказать, я сейчас не о Моргенштерне, а о разных других доверителях. Если мы берем под защиту доверителя, то это не значит, что мы полностью разделяем его взгляды и позицию. Мы работаем исключительно в рамках правового поля. Если доверитель умеет петь, то это не значит, что мы умеем петь. Либо если мы работаем с пловцом, то это не значит, что мы умеем плавать.

Что касается призывов что-то запретить или кого-то посадить, то я всегда негативно отношусь к этому. Это моя личная позиция. Вот я, например, в своем рационе мало ем сладкого. Это странно, если бы я запретил продавать торты или другие сладости. Это было бы неправильно. Есть общие нормы, установленные законом, с которыми сложно поспорить. Например, что наркотики — это плохо. Необходимо бороться с распространением! Тут вопросов нет.

Но я за то, чтобы боролись не точечно, не только с одним артистом, которого считают слабым звеном, а чтобы боролись со всеми. Есть много артистов, по которым видно, что они «угашенные»! Но почему-то к ним нет вопросов, потому что тот или иной артист любим человеком из правительства, либо каким-то высоким должностным лицом. Рэперов принято критиковать, потому что за них некому заступиться. Это неправильно. Если мы боремся с наркотиками, то давайте бороться со всеми. Если мы делаем тесты на употребление, то давайте придем на «Песню года» и сделаем тесты, а потом их обнародуем. Это как декларация для чиновников.

Конечно, я против оскорблений и унижений. Закон есть, он должен работать. Сейчас правоохранительные органы расследуют административное нарушение. Я за то, чтобы оно было объективное. Если это все будет доказано, то привлекайте к ответственности в рамках правового поля.

Что касается известных и уважаемых спортсменов, то, конечно, здоровый образ жизни — это то, что нужно пропагандировать. Здесь вопросов нет. Выдающиеся спортсмены дают пример молодым и немолодым, как нужно себя вести и чем нужно заниматься", — сказал Жорин «СЭ»

Ранее бывший депутат ЛДПР Дмитрий Носов обратился в полицию с целью проверки песен рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Теперь исполнителю грозит штраф до миллиона рублей по ч.1 статьи 6.13 КоАП за клипы «Розовое вино-2» и Family. Отстаивать честь рэпера будет адвокат Сергей Жорин.

(Владислав Флегонтов)