Адвокат Михаила Ефремова заявил отвод судье

Адвокат актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, которая рассматривает дело о смертельном ДТП с участием артиста.

По словам Пашаева, Абрамова заинтересована в исходе дела.

— Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела, — цитирует ТАСС Пашаева. — Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда.

Как сообщает источник, гособвинение выступило против отвода председательствующей судьи, представители потерпевших также не нашли оснований для этого. После заявления Пашаева Абрамова удалилась в совещательную комнату для решения вопроса о своем отводе.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. В момент случившегося артист был пьян. Вину он не признает, ссылаясь на то, что ничего не помнит.