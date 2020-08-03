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Адвокат Кокорина рассчитывает на письменные извинения от прокурора

17:21
Кирилл Кокорин, Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Кокорин, Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вячеслав Барик, представитель Кирилла Кокорина, прокомментировал «СЭ» решение Мосгорсуда частично оправдать его подзащитного.

— Я буду рекомендовать Кириллу Кокорину добиваться реабилитации, — сказал в интервью «СЭ» Барик. — Хочется вести речь не о финансовой составляющей, а о том, чтобы те лица, которые виновны в незаконном заключении под стражу, ответили за свои действия. Иначе у нас всегда будет беспорядок. Было предъявленное незаконное обвинение, это понимал каждый юрист, который владел материалами дела. Это касается и прокуратуры, и следователя. Будем настаивать на том, чтобы прокурор принес извинения в письменном виде за допущенные нарушения. Думаю, мы этого добьемся. (Севастиан Терлецкий)

В октябре 2018 года Александр Кокорин вместе братом Кириллом, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО.

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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