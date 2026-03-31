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31 марта, 15:46

Адвокат Смолова: «Если бы не нездоровые спекуляции, достичь соглашения о примирении получилось бы раньше»

Микеле Антонов
Корреспондент

Адвокат бывшего нападающего сборной России Федора Смолова Варвара Кнутова рассказала «СЭ» о ходе примирения с потерпевшим по делу о драке в «Кофемании».

«Я более 20 лет работаю с различными конфликтами и могу с уверенностью констатировать, что ни один конфликт не длится вечно. Способность достигнуть компромисса в рамках правового поля делает честь обеим сторонам. Я отдаю должное Федору: попав в нетипичную для себя, но вполне жизненную ситуацию, он принял на себя ответственность за последствия. Вопреки разнообразным «вбросам» в прессу неизвестного авторства, Федор в день конфликта никому не хамил и ни к кому не приставал, не пытался «выкупить» видеозапись, никогда не пытался как-то замять дело и действовал строго в рамках правового поля. Если бы не нездоровые спекуляции желающих необоснованно заработать на данной истории, думаю, достичь соглашения о примирении получилось бы существенно раньше», — сказала Кнутова «СЭ».

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Ранее адвокат Смолова сообщила «СЭ», что ее клиент заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в «Кофемании». Потерпевший Владимир Кузьминов выступит с ходатайством о заключении мирового соглашения на судебном заседании 1 апреля. Согласно статье 25 УПК РФ, дело в таком случае, скорее всего, будет закрыто.

Ранее Смолов полностью признал вину по уголовному делу о драке в московском кафе. Инцидент произошел 28 мая 2025 года в «Кофемании» на Большой Никитской. Следствие установило, что у Смолова произошла ссора с двумя посетителями кафе, которые сидели на летней веранде. Футболист ударил одного из них по лицу, мужчине потребовалась медицинская помощь.

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Федор Смолов
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