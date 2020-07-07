Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы болельщика «Спартака»? Михаила Ефремова, сообщил, что имеет достаточные доказательства невиновности артиста в смертельном ДТП.

«Я с ним разговаривал, я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем, посмотрим, какую оценку суд даст нашим доказательствам. Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться», — сказал Пашаев в эфире телеканала «Россия 24».

8 июня Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром следующего дня в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.