Адвокат Ефремова заявил, что у актера предынфарктное или предынсультное состояние

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, рассказал о состоянии своего клиента.

«В плохом состоянии его привезли в суд, — цитирует Пашаева RT. — У него состояние крайне тяжелое, но я не врач, я не могу точно сказать, что с ним. Или предынфарктное состояние, или предынсультное».

Адвокат считает, что отчасти в этом виноваты СМИ.

«Журналисты делают свою работу, но это же очень сильно влияет на состояние его здоровья, — добавил Пашаев. — Не вы виноваты, а определенные шоумены, которые с утра до вечера морочат голову, постоянно дают дезинформацию».

Ранее Михаил Ефремов был госпитализирован из зала суда без сознания. Врачи вынесли его на носилках. Известный артист является обвиняемым по делу о ДТП в Москве со смертельным исходом.