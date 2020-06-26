Адвокат Ефремова сообщил, что у актера случился сердечный приступ

Адвокат актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что у актера случился сердечный приступ. По его словам, близкие хотели вызвать «скорую», однако Ефремов «остановил их».

Утром состояние Ефремова немного улучшилось. Но недомогание окончательно заставило его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня.

По словам Пашаева, его подзащитный находится в подавленном состоянии, очень переживает из-за смертельного ДТП.

На позапрошлой неделе Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате ДТП умер 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. По результатам экспертизы, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него также обнаружили следы наркотиков.