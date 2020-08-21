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Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от его услуг

17:20
Михаил Ефремов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Михаил Ефремов. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы Михаила Ефремова, объяснил решение актера сменить своих защитников. Сегодня стало известно, что Ефремов отказался от услуг Пашаева и другого адвоката Елизаветы Шаргородской.

— Неоднократно Михаил Олегович говорил, что это заказ. Я его убеждал неоднократно, что давайте пойдем в суд, он будет справедливым, — цитирует «РИА Новости» Пашаева. — У нас есть ключевое доказательство, которое установит его невиновность. Это экспертиза пассажирской подушки безопасности. Но суд нам отказал.

8 июня Ефремов был задержан как подозреваемый в ДТП со смертельным исходом. Его автомобиль пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200821/pashaev-1576104640.html

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