Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от его услуг

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы Михаила Ефремова, объяснил решение актера сменить своих защитников. Сегодня стало известно, что Ефремов отказался от услуг Пашаева и другого адвоката Елизаветы Шаргородской.

— Неоднократно Михаил Олегович говорил, что это заказ. Я его убеждал неоднократно, что давайте пойдем в суд, он будет справедливым, — цитирует «РИА Новости» Пашаева. — У нас есть ключевое доказательство, которое установит его невиновность. Это экспертиза пассажирской подушки безопасности. Но суд нам отказал.

8 июня Ефремов был задержан как подозреваемый в ДТП со смертельным исходом. Его автомобиль пересек двойную сплошную на высокой скорости и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался из-за серьезных травм. По ч. 4 ст. 264 УК РФ Ефремову грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.