Адвокат Добровинский отреагировал на слухи о примирении сторон по делу Ефремова

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, рассказал о встрече с Андреем Алешкиным, адвокатом артиста.

«Да, мы действительно, встретились вчера с адвокатом Алешкиным, обсуждали разные варианты развития ситуации, в том числе, возможность отзыва исков и примирения относительно суда 23 ноября потерпевших с Михаилом Ефремовым. На ближайшей встрече я обсужу предложение господина Ефремова и его адвоката с моими доверителями, но о том, что они готовы просить помилования Михаилу Ефремову пока и речи нет», — сказал Александр Добровинский.

ДТП со смертельным исходом с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актера пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, а Мосгорсуд после апелляции снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации. (Дмитрий Сомов)