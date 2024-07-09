Адвокат Бушманов назвал логичным предложение Сафонова снизить алименты до 300 тысяч рублей в месяц

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» отреагировал на просьбу вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова пересчитать сумму долга по алиментам.

По сведениям Baza, 25-летний россиянин просит суд снизить сумму с 25 процентов от заработка до 300 тысяч рублей. В «Краснодаре» игрок получал около 12 миллионов рублей в месяц. В качестве причины адвокат футболиста заявил, что у его клиента «нестабильный заработок» и контракт в любой момент может быть расторгнут. Также адвокат подчеркнул, что Сафонов передал ребенку квартиру, обеспечив необходимый уровень жизни.

— Мать ребенка сама определяет, в каком виде получать алименты: в процентах от дохода плательщика или в виде фиксированной суммы. В данной ситуации бывшая супруга Сафонова выбрала процентное соотношение к доходу спортсмена, видимо, посчитав, что именно этот вид выплат наиболее отвечает интересам ребенка. Суд самостоятельно этот порядок не может изменить.

Предложение Сафонова перейти к фиксированной сумме в 300 000 рублей объяснимо и логично. По российским меркам такая сумма более чем достаточна для содержания ребенка. Бывшая супруга может согласиться на такой вариант, но вправе настаивать и на продолжении процентного взыскания, если это отвечает интересам ребенка. Учитывая, что официальный доход спортсмена превышает сумму, предлагаемую Сафоновым, маловероятно, что бывшая супруга добровольно откажется от прежних выплат алиментов. Один из возможных вариантов разрешения спора — передача имущества в счет алиментов, заключение сторонами мирового соглашения, — сказал Бушманов «СЭ».

Также адвокат рассказал, что нужно сделать Сафонову для снятия запрета на выезд из России.

«В любом случае, голкиперу необходимо погасить уже имеющуюся задолженность, поскольку именно она стала основанием для его ограничения в выезде. В случае отсутствия возможности выплат Сафонов вправе обратиться в суд с требованием к судебному приставу-исполнителю о снятии запрета на выезд. Необходимость работы профессионального спортсмена за пределами России для погашения имеющейся задолженности и продолжения выплат может быть учтена судом положительно. И такой запрет будет отменен. Надеюсь, бывшие супруги мирно урегулируют свои последующие взаимоотношения в интересах ребенка, и они не будут неблагоприятно отражаться на карьере перспективного спортсмена», — добавил Бушманов.

6 июня появлялась информация о том, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.