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Сегодня, 23:04

Адвокат Бугаева заявил, что футболист после суда собирался на СВО

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Алексей Бугаев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Адвокат Константин Жеребцов, представлявший в суде интересы бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, рассказал, что осужденный планировал после оглашения приговора отправиться на СВО.

«Да, Алексей планировал на СВО. Он хотел после приговора отправиться туда. И в связи с этим спешил, чтобы быстрее приговор состоялся», — приводит слова Жеребцова «РИА Новости».

Алексей Бугаев (справа) и&nbsp;Симау Саброза. Экс-игрок сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года колонии. Он распространял наркотики

Во вторник суд Краснодара назначил Бугаеву 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

1 ноября стало известно, что бывшего футболиста задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.

За свою карьеру футболист выступал за «Торпедо», «Томь», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России защитник провел 7 матчей.

Алексей Бугаев. Бедовый парень. Печальная история большого таланта Алексея Бугаева — от запоев до колонии

Источник: РИА Новости
Алексей Бугаев
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