Абрамович заявил, что больше не планирует владеть футбольными клубами

Российский бизнесмен Роман Абрамович, говоря о своих планах на будущее, заявил, что больше не собирается управлять футбольными клубами.

Мультимиллиардер с 2003 года был владельцем «Челси». В 2022-м он продал лондонский клуб после того, как попал под санкции.

«Возможно, я мог бы помогать академиям и молодым игрокам, предоставляя больше возможностей людям из неблагополучных семей, если бы появилась инициатива, способная действительно что-то изменить. Но что касается владения или профессиональной роли в клубе — с этим в моей жизни покончено», — приводит слова Абрамовича Daily Mail со ссылкой на новую книгу журналиста Ника Пьюревола «Под санкциями: внутренняя история продажи «Челси».

Ранее Bloomberg сообщил, что власти Великобритании хотят подать судебный иск к Абрамовичу с требованием выделить 2,34 миллиарда фунтов стерлингов (около 250 миллиардов рублей) из выручки от продажи «Челси».