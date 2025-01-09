5-кратный олимпийский чемпион по плаванию Холл лишился медалей из-за пожара в Лос-Анджелесе

Пятикратный олимпийский чемпион, пловец Гэри Холл лишился всех медалей в результате крупного пожара в Лос-Анджелесе, сообщил отец спортсмена.

Холл-младший арендовал дом, который сгорел в результате стихийного бедствия. Отмечается, что пловец успел забрать только свою собаку, картины и медикаменты.

Холл становился олимпийским чемпионом Атланты-1996 (две золотые медали), Сиднея-2000 (два золота) и Афин-2004 (одно золото). Также на его счету три серебряные медали Олимпийских игр и две бронзы.

Лесной пожар в Лос-Анджелесе продолжается с 7 января. На данный момент известно о пятерых погибших, сгорело более двух тысяч строений. Около 100 тысяч человек эвакуированы. В Лос-Анджелесе введен режим чрезвычайной ситуации.