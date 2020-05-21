29 июня ученики начнут сдавать ЕГЭ

Единый государственный экзамен по всей России начнется 29 июня. Его будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы в этом году, сообщает РИА «Новости».

В день старта кампании по проведению Единого госэкзамена, 29 июня, пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. ЕГЭ по русскому языку пройдет в 2 дня, 2 и 3 июля. ЕГЭ по математике пройдет 6 июля, по истории и физике — 9, обществознанию и химии — 13, биологии — 16, иностранным языкам — 16, 18 и 20.