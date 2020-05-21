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29 июня ученики начнут сдавать ЕГЭ

17:35
29 июня ученики начнут сдавать ЕГЭ. Фото AFP
29 июня ученики начнут сдавать ЕГЭ. Фото AFP

Единый государственный экзамен по всей России начнется 29 июня. Его будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы в этом году, сообщает РИА «Новости».

В день старта кампании по проведению Единого госэкзамена, 29 июня, пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. ЕГЭ по русскому языку пройдет в 2 дня, 2 и 3 июля. ЕГЭ по математике пройдет 6 июля, по истории и физике — 9, обществознанию и химии — 13, биологии — 16, иностранным языкам — 16, 18 и 20.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200521/1571797786.html

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