22-летний хоккеист и сын известного чиновника насмерть сбил велосипедиста под Москвой

Российский хоккеист Артем Иванюженков, который является сыном бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова, насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 22-летний спортсмен был за рулем автомобиля BMW X6, который принадлежит его матери. Машина сбила мужчину рядом с остановкой. Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

По предварительным данным, велосипедист попытался «проскочить» перед несущейся иномаркой, однако Иванюженков не успел затормозить.

В 2016 году старший брат Артема, экс-хоккеист Антон Иванюженков, тоже попадал в ДТП на автомобиле BMW X6. Тогда СМИ сообщали, что водитель сбил пешеходов на остановке в Подольске, два человека получили серьезные травмы. Дело было закрыто после выплаты компенсаций и примирения сторон.