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22-летний хоккеист и сын известного чиновника насмерть сбил велосипедиста под Москвой

11 июля 2020, 23:54
Место происшествия. Фото ВКонтакте/Типичный Подольск
Место происшествия. Фото ВКонтакте/Типичный Подольск
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Российский хоккеист Артем Иванюженков, который является сыном бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова, насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 22-летний спортсмен был за рулем автомобиля BMW X6, который принадлежит его матери. Машина сбила мужчину рядом с остановкой. Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

По предварительным данным, велосипедист попытался «проскочить» перед несущейся иномаркой, однако Иванюженков не успел затормозить.

В 2016 году старший брат Артема, экс-хоккеист Антон Иванюженков, тоже попадал в ДТП на автомобиле BMW X6. Тогда СМИ сообщали, что водитель сбил пешеходов на остановке в Подольске, два человека получили серьезные травмы. Дело было закрыто после выплаты компенсаций и примирения сторон.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/722275-syn-eks-ministra-sporta-nasmert-sbil-velosipedista-pod-moskvoi

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