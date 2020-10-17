18-летний полузащитник ереванского «Локомотива» погиб на фронте в Нагорном Карабахе
Полузащитник ереванского «Локомотива» Эрик Сарьян погиб на фронте в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба клуба.
«Грустные новости! Эрик Сарьян, футболист ФК «Локомотив», героически погиб в ожесточенных боях на арцахско-азербайджанской границе. Футбольный клуб «Локомотив» разделяет тяжелое горе и выражает свою поддержку семье и близким Эрика Сарьяна», — говорится в публикации в официальном Instagram-аккаунте «Локомотива».
Футболисту было 18 лет.
Ранее у Азербайджана и Армении произошел военный конфликт из-за ситуации в Нагорном Карабахе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.