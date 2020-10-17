  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

18-летний полузащитник ереванского «Локомотива» погиб на фронте в Нагорном Карабахе

12:12

Полузащитник ереванского «Локомотива» Эрик Сарьян погиб на фронте в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба клуба.

«Грустные новости! Эрик Сарьян, футболист ФК «Локомотив», героически погиб в ожесточенных боях на арцахско-азербайджанской границе. Футбольный клуб «Локомотив» разделяет тяжелое горе и выражает свою поддержку семье и близким Эрика Сарьяна», — говорится в публикации в официальном Instagram-аккаунте «Локомотива».

Футболисту было 18 лет.

Ранее у Азербайджана и Армении произошел военный конфликт из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир