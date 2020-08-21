17 сентября пройдет программа «Лучшие социальные проекты России»

Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты России» состоится 17 сентября. Ее победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения по традиции в Radisson Resort & Residences Zavidovo.

В рамках мероприятия состоится форум, объединяющий представителей бизнеса, государства и общественности. Участники форума расскажут о благотворительности, новых волонтерских программах, социальных сервисах, эффективных экологических решениях, спортивных движениях, и, конечно, в целом о социальной ответственности в трудные времена.

Оргкомитет приглашает подать заявки на участие в программе.

Заявки принимаются в категориях:

· Культура, искусство, религия;

· Экологические проекты и инициативы;

· Образование и наука;

· Улучшение жилищно-коммунальных условий;

· Спонсорская поддержка социальных проектов;

· Благоустройство территорий;

· Социально-ответственные СМИ;

· Социальный маркетинг;

· Поддержка социально незащищенных слоев населения;

· Благотворительность;

· Поддержка спорта и здорового образа жизни;

· Помощь бездомным животным;

· Корпоративные проекты;

· Развитие волонтерства;

· Поддержка малого и среднего бизнеса;

· Развитие межнационального сотрудничества;

· Социальное предпринимательство;

· Поддержка одаренных детей и молодежи;

· Социальная и социально-ориентированная реклама;

· Медико-социальные проекты;

· Программы по оказанию помощи

«Мировая пандемия пришла неожиданно и внесла свои корректировки в намеченные планы. Многие мероприятия были перенесены, и мы также были вынуждены несколько раз менять дату события. Это непростой период для всех, но, нет ничего невозможного! Поэтому мы приложим максимальные усилия, чтобы мероприятие прошло комфортно и безопасно для вас», — отмечают организаторы мероприятия.

В период пандемии оргкомитет принял решение о внесении специальной номинации «Неравнодушные. Поддержка и помощь» — для всех, кто не остался в стороне. Для тех, кто организовывал дополнительные места для лечения пациентов, предоставлял необходимые средства гигиены, организовывал волонтерскую помощь, для организаций, которые смогли сохранить рабочие места, зарплаты и усилить поддержку.

Программа «Лучшие социальные проекты России» — это ежегодное событие, направленное на поддержку социальных проектов и создание условий для развития партнерских отношений в социальной сфере.