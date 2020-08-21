17 сентября пройдет программа «Лучшие социальные проекты России»
Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты России» состоится 17 сентября. Ее победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения по традиции в Radisson Resort & Residences Zavidovo.
В рамках мероприятия состоится форум, объединяющий представителей бизнеса, государства и общественности. Участники форума расскажут о благотворительности, новых волонтерских программах, социальных сервисах, эффективных экологических решениях, спортивных движениях, и, конечно, в целом о социальной ответственности в трудные времена.
Оргкомитет приглашает подать заявки на участие в программе.
Заявки принимаются в категориях:
· Культура, искусство, религия;
· Экологические проекты и инициативы;
· Образование и наука;
· Улучшение жилищно-коммунальных условий;
· Спонсорская поддержка социальных проектов;
· Благоустройство территорий;
· Социально-ответственные СМИ;
· Социальный маркетинг;
· Поддержка социально незащищенных слоев населения;
· Благотворительность;
· Поддержка спорта и здорового образа жизни;
· Помощь бездомным животным;
· Корпоративные проекты;
· Развитие волонтерства;
· Поддержка малого и среднего бизнеса;
· Развитие межнационального сотрудничества;
· Социальное предпринимательство;
· Поддержка одаренных детей и молодежи;
· Социальная и социально-ориентированная реклама;
· Медико-социальные проекты;
· Программы по оказанию помощи
«Мировая пандемия пришла неожиданно и внесла свои корректировки в намеченные планы. Многие мероприятия были перенесены, и мы также были вынуждены несколько раз менять дату события. Это непростой период для всех, но, нет ничего невозможного! Поэтому мы приложим максимальные усилия, чтобы мероприятие прошло комфортно и безопасно для вас», — отмечают организаторы мероприятия.
В период пандемии оргкомитет принял решение о внесении специальной номинации «Неравнодушные. Поддержка и помощь» — для всех, кто не остался в стороне. Для тех, кто организовывал дополнительные места для лечения пациентов, предоставлял необходимые средства гигиены, организовывал волонтерскую помощь, для организаций, которые смогли сохранить рабочие места, зарплаты и усилить поддержку.
Программа «Лучшие социальные проекты России» — это ежегодное событие, направленное на поддержку социальных проектов и создание условий для развития партнерских отношений в социальной сфере.