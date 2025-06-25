11 человек доставили в полицию после рейда ОМОНа на турнире в «Крестах»

11 человек были доставлены в полицию во время проверки на турнире по кулачным боям в изоляторе «Кресты» в Санкт-Петербурге.

«Проверено 192 участника спортивного мероприятия, из них 21 иностранный гражданин. 11 человек были доставлены в отдел полиции для составления протоколов о нарушениях миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ). Также человеку вручили повестку в военкомат, он в настоящее время задержан», — цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов.

По словам пресс-службы компании-собственника «Крестов», турнир по кулачным боям проходил без присутствия зрителей, СМИ и без продажи билетов, а организатор мероприятия согласовал все необходимые условия для проведения турнира.

Бывший изолятор «Кресты» был построен в 1892 году и закрыт в 2017-м. В декабре 2024-го комплекс зданий был выставлен на продажу, а в феврале 2025-го куплен более чем за 1 миллиард рублей. Планируется, что в здании будет общественное пространство, включая музей истории тюрьмы, гостиница, рестораны и галереи.