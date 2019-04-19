15:57 | Гребля — Академическая

Умер Юрий Пименов

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Заслуженный мастер спорта, тренер сборной команды России Юрий Пименов скончался на на 62-м году жизни.

– Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Юрия Игоревича, всё гребное сообщество скорбит вместе с вами, – говорится в сообщении федерации.

Пименов - серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион и призер Чемпионатов мира, многократный чемпион СССР.

Дополнительная информация

http://rowingrussia.ru/blog/2019/04/19/na-62-m-godu-zhizni-skonchalsya-pimenov-yurij-igrevich/

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