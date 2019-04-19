Умер Юрий Пименов

Заслуженный мастер спорта, тренер сборной команды России Юрий Пименов скончался на на 62-м году жизни.

– Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Юрия Игоревича, всё гребное сообщество скорбит вместе с вами, – говорится в сообщении федерации.

Пименов - серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион и призер Чемпионатов мира, многократный чемпион СССР.