Трехкратный олимпийский чемпион Пит Рид парализован после инсульта

Трехкратный олимпийский чемпион в академической гребле британец Пит Рид сообщил в своем Instagram о том, что парализован после спинального инсульта.

— Врачи не могут определить, что стало причиной инсульта, — написал Рид. — Все произошло в середине позвоночника, поэтому сейчас я парализован ниже груди. Существует очень маленький шанс, что я не восстановлюсь, и очень маленький шанс, что я полностью восстановлюсь. Вероятно, это будет что-то среднее. В остальном новости хорошие. Мои руки до сих пор сильны, а мой мозг остался таким же, как и был.