Скончался олимпийский чемпион по академической гребле Олег Голованов

Олимпийский чемпион-1960 по академической гребле Олег Голованов скончался в возрасте 84 лет, сообщает официальный сайт Федерации гребного спорта России (ФГСР).
- Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения, - говорится на сайте ФГСР. - Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память о Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда.
Напомним, Голованов также являлся серебряным призером чемпионата мира-1962 и чемпионата Европы-1959.
Дополнительная информация
http://rowingrussia.ru/blog/2019/05/24/ushel-iz-zhizni-olimpijskij-chempion-oleg-sergeevich-golovanov/
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