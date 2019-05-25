Скончался олимпийский чемпион по академической гребле Олег Голованов

Олимпийский чемпион-1960 по академической гребле Олег Голованов скончался в возрасте 84 лет, сообщает официальный сайт Федерации гребного спорта России (ФГСР).

- Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения, - говорится на сайте ФГСР. - Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память о Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда.

Напомним, Голованов также являлся серебряным призером чемпионата мира-1962 и чемпионата Европы-1959.

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