Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев рассказал «СЭ», почему не вернулся в спорт после отбытой дисквалификации. В 2016-м спортсмен был отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил — в его пробе обнаружили запрещенный триметазидин.

— После отбытой дисквалификации вы думали, чтобы вернуться в спорт. Почему в итоге этого не сделали?

— Да, мысль такая была. Я чувствовал в себе силы, чтобы быть в составе национальной сборной, но не было уверенности, что можно что-то показать на мировом уровне. Возвращаться, чтобы просто побыть в составе сборной, съездить на соревнования... Наверное, этого было недостаточно. Если возвращаться, то конкурентоспособным на международной арене. Но этих сил в себе уже не чувствовал.

— Сейчас эти мысли отпустили?

— Да, конечно. 44 года. У меня была своя Олимпиада. К тому же за все эти судебные процессы, которые тянулись годами, я тоже очень сильно подустал. Пытался доказать свою невиновность. Этот процесс тоже занимал очень много психологических усилий.

— Не обидно, что доказать невиновность так и не удалось?

— Обидно. Но понимаю, что это система. Я на своем примере убедился, что там уже ничего не докажешь. Даже со своими аргументами. Мне казалось, что я доказал невиновность. Поэтому, с одной стороны, разочарован, с другой — не жалею, что судился и сделал все возможное, — сказал Федоровцев «СЭ».