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Сегодня, 20:00

МОК одобрил переход гребчихи Пракатень в сборную Узбекистана

Алина Савинова
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Анна Пракатень.
Фото Global Look Press

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что гребчиха Анна Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана.

«МОК одобрил переход Пракатень в сборную Узбекистана», — приводит ТАСС слова Адамса.

До 2023 года Пракатень входила в сборную России. До этого она также представляла Белоруссию.

31-летняя спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой Европы (2021), а также чемпионкой Азиатских игр (2022).

Источник: ТАСС
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Серебряный призер Олимпиады по гребле Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана

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