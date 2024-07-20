МОК одобрил переход гребчихи Пракатень в сборную Узбекистана

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что гребчиха Анна Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана.

«МОК одобрил переход Пракатень в сборную Узбекистана», — приводит ТАСС слова Адамса.

До 2023 года Пракатень входила в сборную России. До этого она также представляла Белоруссию.

31-летняя спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой Европы (2021), а также чемпионкой Азиатских игр (2022).