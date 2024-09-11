Долгова назвала беспределом нынешнюю ситуацию в академической гребле в России

Чемпионка мира Анастасия Долгова заявила, что в российской академической гребле творится беспредел.

Спортсменка обвинила президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгения Архипова в том, что он не хотел отправлять россиянок на чемпионат мира в Узбекистан и подозревал их в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Чемпионат мира, как и весь сезон, завершен на хорошей ноте, но через что нам пришлось пройти, осталось за кадром. Не все так гладко и хорошо, как многие думают. Умалчивать это больше невозможно, ведь в нашем спорте, в котором разыгрывается много олимпийских медалей и в котором у нас большие традиции, творится полный беспредел, — приводит NEWS.ru слова Долговой.

Чемпионат мира в Самарканде проходил с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе и завоевали пять медалей (четыре золота и одно серебро). Долгова вместе со Светланой Черниговской победили в соревновании байдарок-двоек на дистанции 500 м.