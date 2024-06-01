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Сегодня, 15:43

Более тысячи гребцов примут участие в Большой московской регате в Крылатском

Виктория Кравченко
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что более тысячи спортсменов выступающих в академической гребле, примут участие в Большой московской регате.

«В эти дни в столице России проходит 63-я по счету Большая московская регата, это традиционное международное соревнование, имеющее большую историю. В регате примут участие более 1 000 человек, которые будут выступать в нескольких возрастных категориях. Это студенческая гребля, это ветераны, это действующие спортсмены, это любители. Вместе с россиянами в соревнованиях принимают участие спортсмены из семи стран», — цитирует Свирина ТАСС.

Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/20966389
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