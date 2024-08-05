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5 августа, 22:45

Скончался трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Иванов. Это один из сильнейших гребцов 1960-х

Умер олимпийский чемпион гребцов Вячеслав Иванов
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вячеслав Иванов.
Фото Федерация гребного спорта России
Ему было 86 лет.

5 августа на 87-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Иванов. Ветеран был одним из сильнейших гребцов середины прошлого века. О его смерти сообщила прессслужба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

 

«Сегодня мы скорбим о потере выдающегося спортсмена, великого гребца Вячеслава Иванова, — высказался президент ФГСР Алексей Владимирович Свирин. — Скорбь заполняет наши сердца, но вместе с ней остается и гордость за то, что мы жили в одну эпоху с этим неповторимым человеком. Вячеслав Николаевич был не просто спортсменом — символом силы, воли к победе и преданности своей стране. Его триумфы на Олимпийских играх, победы на чемпионатах мира и Европы — все это говорит о необычайном таланте и упорстве, которые Иванов проявлял на спортивной арене.

Вячеслав Николаевич был не только чемпионом, но и наставником для многих молодых гребцов, передавая им свой опыт и любовь к спорту. Его уход — большая потеря для всего российского гребного спорта. Память о Вячеславе Николаевиче Иванове будет жизненно важной частью истории российского гребного спорта. Он навсегда останется в наших сердцах как яркий пример преданности, трудолюбия и безусловного патриотизма. Мы помним и будем вечно чтить память о великом спортсмене и человеке Вячеславе Иванове».

 
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Иванов брал золото на Олимпиадах в 1956, 1960 и 1964 годах, став первым в истории гребцом — трехкратным победителем Игр, выигравшим все медали в одиночном разряде. На Играх-1956 Вячеславу Николаевичу было всего 18 лет, своими воспоминаниями о турнире он делился для «Советского спорта».

«Первый олимпийский финал в Австралии был сложнейшим во многих отношениях, — вспоминал Иванов. — Переезд занял, увы, больше недели. Получился приличный перерыв в тренировках. Озеро Вендри оказалось не защищенным от ветров, и волны на старте буквально заливали лодки. Я практически ничего не знал о своих соперниках. И, наконец, вполне понятное в 18 лет волнение».

Фото Федерация гребного спорта России

Также Иванов являлся четырехкратным чемпионом Европы, а в 1962 году выиграл единственное в карьере золото чемпионата мира. Причем тогда проводилось первое в истории мировое первенство по гребле, а Вячеслав Николаевич, соответственно, стал его первым победителем.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Иванова.

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