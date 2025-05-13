Журова призвала оштрафовать Польскую ассоциацию гребли

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала дополнительные требования Польской федерации гребли для российских спортсменов для участия в юниорском первенстве Европы.

Журова считает, что Международная федерация гребного спорта должна оштрафовать Польскую федерацию.

«Должна быть единая позиция с международной федерацией, а этого нет. Это манипуляция и нарушение человеческих и иных законов. Международные федерации уже настолько рады, что хоть кто-то берет соревнования. Ведь все спонсоры бегут, денег уже не так много», — сказала Журова ТАСС.

При этом депутат отметила, что далеко не всем федерациям хватит смелости и юридических возможностей, чтобы наложить подобные штрафные санкции.

Сборная России отказалась подписывать предложенную хозяевами соревнований политическую декларацию.

Международная федерация гребного спорта допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях на сезон-2025 в нейтральном статусе.