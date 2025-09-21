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World Rowing отказалась рассматривать заявку российского гребца Кондратьева на нейтральный статус

Павел Лопатко

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась в оперативном режиме рассмотреть заявку чемпиона России в одиночке Ильи Кондратьева на получение нейтрального статуса, из-за чего он не сможет стать участником чемпионата мира в Шанхае.

«Илья Кондратьев выиграл мужскую одиночку, опередив Александра Ковальского, однако в силу условий и критериев отбора мы остались без представителя в мужской одиночке на чемпионате мира», — цитирует Свирина ТАСС.

По словам руководителя ФГСР, в World Rowing отказались оперативно проверить биографические данные и провести необходимое допинг-тестирование. В организации сослались на сжатые сроки.

35-летний Кондратьев выиграл чемпионат России в конце августа в Москве.

Чемпионат мира по гребному спорту проходит 21—28 сентября.

Источник: ТАСС
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