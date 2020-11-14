Выборы главы Федерации гребного спорта России перенесены

Выборы президента Федерации гребного спорта России перенесены из-за невозможности проведения тайного голосования, сообщает сайт организации.

Делегаты конференции проголосовали большинством голосов за тайное голосование (35 — за, 23 — против, еще трое воздержались). По мнению большинства, открытое голосование при выборах президента будет препятствовать свободному волеизъявлению — делегаты боятся голосовать открыто, потому что не хотят иметь в будущем проблем в случае, если победит не тот человек, которому они отдали голос.

Выборы президента ФГСР должны были пройти 14 ноября. На пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент организации Алексей Свирин, занимающий должность с ноября 2016 года.