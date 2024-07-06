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Сегодня, 10:55

Власти словацкого города запретили гребцам из России выступить на первенстве мира

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов сообщил, что российские спортсмены лишились возможности выступить на юниорском и молодежном первенстве мира по гребному слалому в словацком Липтовски-Микулаше из-за нежелания властей города принимать атлетов из России.

«Мы планировали поехать в Словакию и приступили к оформлению спортсменам нейтрального статуса. Но потом узнали, что нас туда не пускают, и перестали претендовать на него, но все равно Международная федерация каноэ уже внесла наших спортсменов в свой список. Словацкая федерация выступала за наше участие в первенстве мира, но мэрия города высказалась против. Наши спортсмены, конечно, немного расстроились из-за недопуска на соревнования, но у нас достаточно насыщенный внутренний календарь, в прошлом году в России открылся новый спортивный объект — канал мирового уровня», — цитирует Образцова ТАСС.

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Ранее возможность выступать на международных стартах без флага и гимна страны получили члены сборных России по гребному слалому Егор Смирнов, Андрей и Иван Козловы, Марина Новыш, Мария Соколова, Андрей Медведев, Алина Баркова, Ангелина Макачева, Алексей Сизов, Александр Харламцев и Таисия Логачева.

Сборная России по гребле
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